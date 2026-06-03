Иран нанес удары по объектам США: атакованы штаб флота ВМС и авиабаза

«В очередном акте агрессии американский враг обстрелял с воздуха башню связи, принадлежащую Корпусу стражей Исламской революции, на юге острова Кешм. В ответ на эту агрессию их авиабаза и вертолетная площадка, расположенные в одной из стран региона, а также штаб Пятого флота ВМС США подверглись ударам ракет и беспилотников», — сказано в сообщении КСИР.