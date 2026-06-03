Медведь в Японии напал на четырех человек на заводе, в доме и офисе

Еще в середине апреля в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. Эколог Роман Пукалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его.