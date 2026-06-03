Медведь в Японии напал на четырех человек на заводе, в доме и офисе

В японском городе Фукусима медведь проник на территорию завода и напал сразу на четырех человек, после чего сбежал. Об этом во вторник, 2 июня, пишет The Mainichi.
Первое нападение произошло около 6:30 утра на металлургическом предприятии — хищник атаковал двух сотрудников. Затем медведь перебрался в жилой район, где напал на пожилую женщину в ее собственном доме, а после ранил еще одного мужчину в офисном здании.
Все пострадавшие доставлены в больницу, они находятся в сознании. Полиция считает, что медведь все еще в городе. Из-за угрозы отменены занятия в школах, жителей призвали соблюдать осторожность, говорится в сообщении.
До этого в префектуре Фукусима медведь напал на сотрудника сил самообороны Японии. С начала апреля в регионе фиксировали случаи появления животных, вышедших из спячки.
Еще в середине апреля в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. Эколог Роман Пукалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его.