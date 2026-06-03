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Акция «Флаги России» пройдет в Хабаровском крае 12 июня

В День России организаторы акции предлагают всем желающим разместить российские флаги на окнах и балконах, а также опубликовать в соцсетях посты и видео о достопримечательностях и легендах своих населенных пунктов. «Акция “Флаги России” — возможность каждому выразить любовь к Родине, почувствовать единство с миллионами соотечественников и создать праздничную атмосферу. День России — праздник всех граждан.

В День России организаторы акции предлагают всем желающим разместить российские флаги на окнах и балконах, а также опубликовать в соцсетях посты и видео о достопримечательностях и легендах своих населенных пунктов. «Акция “Флаги России” — возможность каждому выразить любовь к Родине, почувствовать единство с миллионами соотечественников и создать праздничную атмосферу. День России — праздник всех граждан Российской Федерации», — отмечают в министерстве внутренней и информационной политики края.