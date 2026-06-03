Китайцы залили килограмм золота в слитки и сели в Забайкалье

Суд признал иностранцев виновными. Один из них получил шесть лет лишения свободы, второй — пять лет и девять месяцев. Обоим назначен штраф в размере 500 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.