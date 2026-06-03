Китайцы залили килограмм золота в слитки и сели в Забайкалье

Забайкальский районный суд поставил точку в деле о трансграничной контрабанде драгоценного металла. На скамье подсудимых оказались двое граждан Китайской Народной Республики. О деталях преступной схемы и вердикте сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края.
Фигуранты действовали по заранее распределенным ролям. Один из злоумышленников передал подельнику семь брусков, внешне ничем не примечательных. Это были свинцовые слитки, внутри которых находилось более килограмма золота. Общая стоимость драгметалла оценена в 9,8 миллиона рублей.
Получатель груза спрятал тайник в кабине транспортного средства и направился в пункт пропуска МАПП «Забайкальск». Расчет строился на том, что сотрудники погранслужбы и таможни не станут придирчиво изучать недрагоценный металл. Однако офицеры Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю груз обнаружили и изъяли. Экспертиза подтвердила наличие золота.
Суд признал иностранцев виновными. Один из них получил шесть лет лишения свободы, второй — пять лет и девять месяцев. Обоим назначен штраф в размере 500 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
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