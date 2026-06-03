Год жизни за восемь: как живет 16-летняя девочка-эльф с редкой болезнью

16-летняя Аня Корчагина из Новосибирска, известная в соцсетях как «девочка-эльф», столкнулась с неожиданной и серьёзной проблемой. У нее редкое генетическое заболевание прогерия.
Обычные школьные экзамены, которые для большинства подростков являются лишь волнующим испытанием, для Ани превратились в угрозу для жизни. После пробного теста у неё случилась тяжёлая реакция: рыдания, сильная головная боль, озноб, который долго не проходил.
Родители, увидев это, пришли в ужас. Они поняли: сдавать ОГЭ для их дочери смертельно опасно. Теперь семья борется не только с болезнью, но и за право получить аттестат без мучительных испытаний.
О сложностях Ани и планах на лето в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал её отец Максим Корчагин.
По информации на 2026 год, в России всего шесть человек с таким диагнозом. И Аня — единственный ребёнок с прогерией, доживший до ОГЭ.
Жизнь на ускоренной перемотке: что такое прогерия.
Аня Корчагина родилась в 2009 году. У неё редкое генетическое заболевание — детская прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Оно вызывает ускоренное старение организма: один год жизни для Ани равен примерно восьми.
Средняя продолжительность жизни при такой патологии — 13−15 лет, хотя известны единичные случаи, когда пациенты доживали до 20 и более лет. При этом умственное развитие детей с прогерией не только не страдает, но часто опережает сверстников.
Почему экзамен стал угрозой для жизни.
В этом году девочка должна была окончить 9 класс, но из-за проблем со здоровьем не училась полгода. Семья приняла решение оставить её на второй год. Особые трудности возникли и с получением аттестата, поскольку Аня тяжело переживает экзамены.
«По нашим законам аттестат можно получить только после сдачи экзаменов. В нашем случае есть возможность сдавать дома, но в присутствии комиссии и под камерой, а также в присутствии медработника. Аня таким образом сдавала так называемый “допуск” к экзаменам по русскому языку и литературе. Сдавала дома, онлайн на платформе Zoom. Она уже знала темы этого теста, которых было всего четыре. То есть всё проходило довольно в лёгком режиме. Тест шёл в пределах 20 минут. Сдавала весьма успешно: на 17 баллов из 20. Но реакция организма после экзамена была крайне резкой. Она разрыдалась, у неё разболелась голова, Аню всю колотило. И это состояние долго не проходило», — рассказал папа девочки.
Родители приняли трудное решение.
Увидев реакцию организма Ани на стресс, родители решили, что сдавать экзамены для девочки опасно.
«Мы только что вернулись с очередного обследования из московской детской больницы. И результаты, особенно касающиеся кардиологии, не самые радужные. То есть присутствует определённая динамика в развитии болезни. Если мне не удастся каким-то образом получить разрешение на получение аттестата без сдачи экзаменов, то придётся соглашаться получить просто справку о прохождении обучения в 9 классе. Пока мы остались на второй год из-за пропусков занятий по болезни. В течение следующего года будем как-то решать эту проблему», — добавил Максим Корчагин.
Два дня назад Аня опубликовала на своей странице в социальных сетях видео с подругами. На девушках были надеты ленты с надписью «Выпускник». Несмотря на все преграды, семья и друзья поддерживают девочку и стараются сделать её жизнь максимально полноценной.
Летние планы: дача и сибирская природа.
Папа школьницы рассказал, какие у неё планы на лето.
«Сейчас, как только окончательно потеплеет, уедем жить на дачу. Там мы обычно проводим лето. Конечно, мы бы с удовольствием куда-нибудь съездили, но у нас весьма скромные возможности, чтобы самим себе устроить поездку. Так что, вероятно, будем проводить время на нашей сибирской природе», — рассказал папа девочки.
Что такое прогерия: как болезнь меняет организм.
Заболевание вызвано спорадической мутацией в гене LMNA, который кодирует белок ламин А — важный структурный компонент ядерной оболочки клетки. Мутация приводит к синтезу дефектного белка — прогерина. Его накопление делает ядро клетки нестабильным, что ускоряет процесс гибели клеток (апоптоза) и приводит к быстрому «износу» тканей организма. Мутация чаще всего возникает случайно, а не по наследству.
Первые проявления обычно возникают в течение 2−3 месяцев после рождения. Среди характерных признаков: задержка роста и низкий рост (конечный рост в среднем достигает 100 см), характерный внешний вид (большая голова, уменьшенная лицевая часть черепа, тонкий клювовидный нос, оттопыренные уши), изменения кожи (истончение, сухость, морщинистость), алопеция (облысение), проблемы с зубами, скелетные аномалии и сердечно-сосудистые нарушения.
Каждый день — борьба и надежда.
Аня Корчагина продолжает бороться. Несмотря на страшный диагноз, она радует своих подписчиков новыми видео, встречается с друзьями и мечтает о будущем. Даже если это будущее измеряется не десятилетиями, а годами, каждый день для неё — победа. И каждый прожитый год — рекорд. Семья делает всё возможное, чтобы эти дни были наполнены теплом, заботой и радостью.
Теперь перед родителями встала новая трудность: как получить аттестат без экзаменов. Они ищут пути, обращаются к чиновникам, пытаются доказать, что для Ани ОГЭ — это не проверка знаний, а смертельный риск. История «девочки-эльфа» — это не только про болезнь. Это про любовь, про силу духа и про то, как важно верить в лучшее. Даже когда врачи дают неутешительные прогнозы.