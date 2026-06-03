Год жизни за восемь: как живет 16-летняя девочка-эльф с редкой болезнью

«По нашим законам аттестат можно получить только после сдачи экзаменов. В нашем случае есть возможность сдавать дома, но в присутствии комиссии и под камерой, а также в присутствии медработника. Аня таким образом сдавала так называемый “допуск” к экзаменам по русскому языку и литературе. Сдавала дома, онлайн на платформе Zoom. Она уже знала темы этого теста, которых было всего четыре. То есть всё проходило довольно в лёгком режиме. Тест шёл в пределах 20 минут. Сдавала весьма успешно: на 17 баллов из 20. Но реакция организма после экзамена была крайне резкой. Она разрыдалась, у неё разболелась голова, Аню всю колотило. И это состояние долго не проходило», — рассказал папа девочки.