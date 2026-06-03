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Житель Зеленогорска получил штраф за неправильное уничтожение тараканов

Предприниматель из Зеленогорска получил штраф за неправильное уничтожение тараканов в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Зеленогорска получил штраф за неправильное уничтожение тараканов в квартире на улице Бортникова. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, местная жительница наняла его для обработки комнат от насекомых.

Мастер провел дезинсекцию «холодным дымом», после чего соседи горожанки почувствовали удушливый запах, у некоторых начался кашель. Специалисты ведомства выяснили, что индивидуальный предприниматель не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов и не информировал заказчика о правилах безопасности.

В итоге мастера оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после травмирования подростков на неисправном аттракционе в Национальном парке Кызыла.