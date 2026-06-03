В Красноярске завершили ремонт первых двух дорожных участков

Ремонт дорожных объектов на улице Пограничников и проезде от улицы Одесской до улицы Рязанской завершен. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Сейчас объекты принимают специалисты технического надзора и дорожной лаборатории. Они проводят приемо-сдаточный контроль, проверяют акты выполненных работ и исполнительную документацию. Также специалисты взяли вырубки асфальтобетонной смеси, чтобы проверить толщину уложенного покрытия, содержание воздушных пустот и другие характеристики. Если будут выявлены недочеты, подрядчикам не оплатят работы до устранения замечаний. [caption id= «attachment_368256» align= «alignnone» width= «768»] Фото: admkrsk.ru[/caption] На улице Пограничников ремонт шел на участке 0,78 км от улицы Ястынской до улицы Башиловской. Подрядчик уложил два слоя асфальтобетона и заменил бортовые камни. Добавим, что ранее жители жаловались на выбоины и колею на этом участке. Аналогичные работы провели на проезде от улицы Одесской до улицы Рязанской. Протяженность участка составила 1,4 км. Еще один объект находится на завершающем этапе — улица 78-й Добровольческой бригады, где заканчивают асфальтирование. На улице Маерчака подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальта, а на Авиаторов — к выравнивающему. На последнем объекте асфальтирование не велось более двух недель, так как подрядчик не мог получить заключения лаборатории из-за несоответствия качества материалов для производства асфальтобетонной смеси. После устранения недочетов работы продолжились. От профильных структур требую контроля на каждом этапе: от проверки материалов до приемки готового объекта. Хорошее качество дорог должно стать нормой для большого Красноярска, — отметил глава города Сергей Верещагин. Всего в 2026 году в Красноярске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Напомним, что в Красноярске на несколько дней ограничат движение из-за праздника «Сибирский первоцвет».