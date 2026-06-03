Мошенники создают фейковые магазины платьев на выпускной: вот чем заманивают доверчивых покупателей

Адвокат напомнила, что покупатель может отказаться от товара в течение семи дней, если он оказался не надлежащего качества. Ещё Русина порекомендовала проверять продавцов по ИНН и срокам существования сайтов и не оплачивать полную стоимость платья на карту физического лица.