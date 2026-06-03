Голосовой ИИ-агент от ИТ-холдинга Т1 работает в четырех операционных ЦИТО им. Н. Н. Приорова

«Идея чек-листа в том, чтобы остановиться на ключевых этапах операции и всей командой — хирург, анестезиолог, операционная медсестра — проверить критически важные моменты. Это дает возможность снизить количество предотвратимых ошибок и осложнений путем улучшения коммуникации и слаженности работы команды. При этом на голосовое заполнение всех трёх блоков чек-листа уходит около шести минут», — пояснила Елена Клеймёнова, заместитель директора по качеству медицинской помощи и ИТ НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова (ЦИТО).