В турнире «Будущее зависит от тебя» приняли участие воспитанники более 110 детских домов со всей России

Первый турнир был организован «МегаФоном» в 2005 году в Санкт-Петербурге (39 команд из 23 детских домов). Победители тогда поехали в Лондон на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед». С 2009 года проект стал федеральным. В 2017 году победителей пригласил президент России Владимир Путин на матч Кубка Конфедераций. В 2018 году прошел первый Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот (24 команды из 21 страны). В 2023 году проект получил премию «Компания будущего», в 2024 — премии INTERCOMM и «#Мы вместе».