В турнире «Будущее зависит от тебя» приняли участие воспитанники более 110 детских домов со всей России

В Сочи прошел финал всероссийского благотворительного футбольного турнира для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя».
Финал собрал более 130 спортсменов 11−15 лет из 13 регионов России. Проект поддержали сборная России, ведущие клубы и волонтеры «МегаФона», который инициировал турнир более 20 лет назад.
В младшей группе победила команда «Шкид» (серия пенальти), в старшей — «Прорыв» (Кировская область), повторивший успех прошлого сезона. Лучшие игроки: Сергей Антонов («Прорыв») и Николай Овчаренко («Рубин», Забайкалье). Победители получили шанс потренироваться с игроками сборной России и посетить товарищеский матч национальной команды.
Всего в двух этапах участвовали более двух тысяч юных спортсменов: 253 команды из 110 детских домов 49 регионов. Ребята забили 931 гол. Самый результативный матч финала — «Расправь Крылья» (Орловская) против «Витязей» (Ленинградская) — 11:0. Лучший бомбардир в старшей группе — Евгений Кузнецов (12 голов). По итогам регионального этапа Екатеринбург забил 82 гола, Санкт-Петербург — 32. В этом году девушек стало заметно больше: например, команды «Интер» (Саратовская) и «Мечта» (Омская) имели наполовину смешанный состав.
Помимо футбола, участники посетили «Сочи Парк», сыграли в киберспорт (FIFA), прошли школу юного арбитра от РФС. Как и в прошлые годы, у каждой команды был свой пресс-атташе из воспитанников детских домов: 63 школьника осваивали профессию на мастер-классах от спортивных журналистов. Трое самых активных — Мирослав Васильев (Тверская), Иван Вакуров (Приморский край), Арина Щетникова (Москва). Всероссийский справочно-игровой сервис для профориентации подростков провел занятия для 616 человек.
«Для воспитанников детских домов такие проекты — возможность почувствовать уверенность в собственных силах, получить важный жизненный опыт и увидеть горизонты… Порой один шанс, полученный вовремя, способен определить целое будущее», — рассказал Алексей Смертин, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России.
Свои слова поддержки спортсменам выразили игроки футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов и Игорь Дивеев и подарили участникам футболки со автографами игроков команды. Кроме того, в Сочи ребята смогли познакомиться с другими именитыми спортсменами: чемпион России и участник ЧМ-2014 Андрей Ещенко и игрок ФК «Сочи» Кирилл Кравцов лично пообщались с юными спортсменами, провели автограф-сессию и приняли участие в церемонии награждения.
«Проект вызывает у меня искренние и душевные эмоции, которых так не хватает в жизни. Здесь у каждого ребенка есть шанс стать профессионалом. Я тоже вырос в интернате, но играл в футбол, несмотря ни на что, и дорос до сборной России. Поэтому нет ничего невозможного», — поделился впечатлениями Андрей Ещенко.
«За 20 лет наш проект доказал: это путь для тысяч детей к мечте. Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное — видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастер‑классах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе», — прокомментировал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.
Первый турнир был организован «МегаФоном» в 2005 году в Санкт-Петербурге (39 команд из 23 детских домов). Победители тогда поехали в Лондон на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед». С 2009 года проект стал федеральным. В 2017 году победителей пригласил президент России Владимир Путин на матч Кубка Конфедераций. В 2018 году прошел первый Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот (24 команды из 21 страны). В 2023 году проект получил премию «Компания будущего», в 2024 — премии INTERCOMM и «#Мы вместе».