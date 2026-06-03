Плату за первый паспорт предлагают отменить

«С одной стороны, подростки обязаны получить паспорт. Но у 14-летних отсутствуют самостоятельные источники дохода. А именно паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, и его наличие является обязательным для реализации трудовых и иных прав, — пояснил Денис Четырбок. — В то же время такие документы, как свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации смерти, выдаются без уплаты государственной пошлины. То есть у нас в стране действует практика минимизации финансовых барьеров для доступа к ключевым услугам».