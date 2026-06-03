Плату за первый паспорт предлагают отменить

Подростки, когда им исполнится 14 лет, обязаны в течение трех месяцев получить свой первый паспорт. Но для его оформления нужно оплатить госпошлину. Обычно это делают родители. Но формально подростки в этом возрасте еще не зарабатывают деньги и не должны нести такое бремя, считают петербургские депутаты. По инициативе парламентария Алексея Макарова они разработали изменения в Налоговый кодекс, отменяющие это правило. Об этом сообщает «Парламентская газета» (18+).
Обязательный платеж.
Депутат петербургского Заксобрания Алексей Макаров вместе с председателем комитета по законодательству Всеволодом Беликовым и председателем бюджетно-финансового комитета городского парламента Денисом Четырбоком разработали инициативу по изменению подпункта 17 пункта 1 статьи 333 части второй Налогового кодекса России. В ней значится, что госпошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации составляет 300 рублей. Они хотят дополнить этот пункт предложением, что правило действует, за исключением первичного получения этого документа при достижении 14-летнего возраста.
«С одной стороны, подростки обязаны получить паспорт. Но у 14-летних отсутствуют самостоятельные источники дохода. А именно паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, и его наличие является обязательным для реализации трудовых и иных прав, — пояснил Денис Четырбок. — В то же время такие документы, как свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации смерти, выдаются без уплаты государственной пошлины. То есть у нас в стране действует практика минимизации финансовых барьеров для доступа к ключевым услугам».
Первый паспорт, по мнению депутата, должен стать таким же доступным независимо от обстоятельств. Сам Налоговый кодекс гласит, что недопустимы сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.
Отметим, что если в 90-дневный срок первый паспорт не оформить, то это влечет ответственность для родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних. Штраф за это формальный — от 100 до 500 рублей. Но верхняя планка все равно больше, чем госпошлина.
Кстати, госпошлина за замену паспорта, если он украден, испорчен или потерян, составляет уже 1500 рублей.
Экономически несущественно.
Петербургские парламентарии провели расчеты, по которым отказ от госпошлины за первый паспорт приведет к выпадающим доходам государства в размере 0,00129 процента от годового бюджета страны.
На примере 2024 года они установили, что в России проживало 1,7 миллиона 14-летних подростков. Все они заплатили госпошлину по 300 рублей и пополнили государственную казну на 518,78 миллиона рублей. А доходная часть бюджета в год составляет больше 40 триллионов рублей.
Кроме того, по закону от уплаты госпошлины за первый паспорт уже освобождены дети-сироты.
Какие еще есть госпошлины.
333 статья Налогового кодекса содержит больше 120 пунктов с суммами, которые нужно уплачивать за те или иные регистрационные действия. Например, за водительские права старого образца — 4000 рублей, а нового — 6000 рублей, за выдачу паспорта транспортного средства — 1200 рублей, а знаки на автомобиль — 3000 рублей. За госрегистрацию юридического лица — 4000 рублей, а международной компании — 150 тысяч рублей.
Есть даже такие госпошлины, как за выдачу паспорта на музыкальный инструмент или смычок — 1000 рублей, за удостоверение эксперта по культурным ценностям — 4 000 рублей или за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц — 80 000 рублей.