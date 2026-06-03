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Шесть собак и кошка улетели из Хабаровска на отдых в Таиланд и Канаду

Животные вместе с хозяевами также отправились в Китай и Турцию.

Источник: Хабаровский край сегодня

Из Хабаровска за прошедший месяц на заграничный отдых вместе с хозяевами улетели 7 животных-компаньонов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Международном аэропорту «Хабаровск (Новый)» сотрудники Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты на их вывоз. Три собаки улетели на отдых в Таиланд, по одной отправились в Китай, Турцию и Черногорию. Кошка вместе с владельцем уехала в Канаду.

— С начала года с территории Хабаровского края по оформленным ветеринарным сертификатам за рубеж выехали 33 животных-компаньонов, — отметили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, предпринимателя в Хабаровске предупредили за фото с совами.

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