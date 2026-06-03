Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Может даже послать меня»: Еркебулан Токтар вспомнил, как Головкин отказался от фото с ним

Казахстанский боец ММА и актер Еркебулан Токтар в интервью YouTube-каналу Амира Тажибаева заявил, что Геннадий Головкин когда-то отказался с ним фотографироваться, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время интервью Токтар вспомнил, как однажды встретил в американском городе Майами главу Национального олимпийского комитета и известного боксёра Геннадия Головкина. Журналист поинтересовался, как Токтар относится к Головкину и хотел бы ли он поработать с ним.

«Да, я хотел с ним сфотографироваться, но он сказал: “Блин, не хочу”, — поделился Токтар. — Ну, не знаю, человек не захотел, но я на него не обиделся. Он такой человек, который может себе позволить даже послать меня, и я ему ничего не скажу».

Эти слова показывают, что Токтар обладает хорошим чувством юмора и умеет относиться к подобным ситуациям с пониманием.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше