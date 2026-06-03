«Может даже послать меня»: Еркебулан Токтар вспомнил, как Головкин отказался от фото с ним

Во время интервью Токтар вспомнил, как однажды встретил в американском городе Майами главу Национального олимпийского комитета и известного боксёра Геннадия Головкина. Журналист поинтересовался, как Токтар относится к Головкину и хотел бы ли он поработать с ним.
«Да, я хотел с ним сфотографироваться, но он сказал: “Блин, не хочу”, — поделился Токтар. — Ну, не знаю, человек не захотел, но я на него не обиделся. Он такой человек, который может себе позволить даже послать меня, и я ему ничего не скажу».
Эти слова показывают, что Токтар обладает хорошим чувством юмора и умеет относиться к подобным ситуациям с пониманием.