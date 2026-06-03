«Может даже послать меня»: Еркебулан Токтар вспомнил, как Головкин отказался от фото с ним

«Да, я хотел с ним сфотографироваться, но он сказал: “Блин, не хочу”, — поделился Токтар. — Ну, не знаю, человек не захотел, но я на него не обиделся. Он такой человек, который может себе позволить даже послать меня, и я ему ничего не скажу».