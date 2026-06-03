Паводок изменил маршрут пригородных теплоходов в Хабаровске

Из-за ожидаемого понижения уровня воды в реке Кур (ниже 3 метров) теплоходы не смогут ходить до поселка Победа Хабаровского района. Поэтому, начиная с 3 июня, они будут следовать только до села Новокуровка. Как только гидрологическая обстановка нормализуется, теплоходы вернутся к своему привычному маршруту. Об изменении гидрологических условий и начале выполнения полных рейсов минтранс сообщит дополнительно. Узнать расписание рейсов можно в диспетчерской ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону: 8 (924) 310−61−39.