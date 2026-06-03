В Хабаровском крае более 70 тысяч детей охватят летним отдыхом

В течение лета в городах и районах будут проходить дополнительные мероприятия для школьников. Организаторы рассчитывают, что дети смогут не только отдохнуть, но и узнать больше о родном крае, найти новых друзей и попробовать себя в спорте, творчестве и полезных проектах.