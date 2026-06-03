В Хабаровском крае более 70 тысяч детей охватят летним отдыхом

В Хабаровском крае стартовала масштабная оздоровительная кампания «Хабаровское лето». Организованным отдыхом планируют охватить более 70 тысяч детей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём MAX-канале.
Как отметил глава региона, к подготовке программы подключили профильные министерства и ведомства, муниципалитеты, школы, учреждения культуры, спорта и молодёжной политики. Для детей будут работать загородные, пришкольные и палаточные лагеря, а также региональные площадки с образовательными, спортивными, творческими и патриотическими программами.
«Наша задача — сделать так, чтобы каждый ребенок провел лето безопасно и с пользой», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Инфраструктуру детского отдыха в регионе обновляют благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети», инициированному президентом России. Уже построены шесть новых корпусов в лагерях «Дружина Бонивура», «Шарголь» и «Олимп», что дало дополнительно 300 мест в каждую смену. Сейчас в «Олимпе» строят ещё два современных жилых модуля.
Расширяется и программа детских путешествий по Хабаровскому краю. По поручению губернатора квоту на бесплатные туры увеличили вдвое — в поездки отправятся 400 школьников. Ребята побывают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, посетят учебный центр РЖД, Силинский лес, этноцентр «Сэвэн», Комсомольский авиационный завод и «Амурсталь».
В течение лета в городах и районах будут проходить дополнительные мероприятия для школьников. Организаторы рассчитывают, что дети смогут не только отдохнуть, но и узнать больше о родном крае, найти новых друзей и попробовать себя в спорте, творчестве и полезных проектах.