Шпаргалка не доказана: суд вернул баллы ЕГЭ выпускнику

Судебная система Кабардино-Балкарии встала на сторону школьника в споре с государственной экзаменационной комиссией. Выпускник добился полного восстановления аннулированного результата единого госэкзамена по физике. О деталях процесса сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Инцидент произошел на экзамене, прошедшем без видимых нарушений. Ученика не удаляли из аудитории, сам процесс сдачи нареканий у организаторов не вызвал. Проблемы начались позже, когда комиссия изучила видеозапись. Чиновники усмотрели у подростка лист бумаги некоего «неустановленного формата». На этом основании работу аннулировали. Сам юноша настаивал, что правила не нарушал и держал в руках обычный черновик, а не запрещенную шпаргалку.
Суд первой инстанции провел собственное исследование доказательств. Просмотрев видеозапись, судья констатировал, что определить наличие шпаргалок по ролику не представляется возможным. Требования истца были полностью удовлетворены: аннулирование признано незаконным, а экзаменационную комиссию обязали утвердить реальный результат тестирования.
Министерство просвещения КБР попыталось обжаловать это решение. Однако ни апелляционная, ни кассационная инстанция доводы ведомства не поддержали. Вердикт о восстановлении баллов устоял в полном объеме.
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