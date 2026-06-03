Шпаргалка не доказана: суд вернул баллы ЕГЭ выпускнику

Инцидент произошел на экзамене, прошедшем без видимых нарушений. Ученика не удаляли из аудитории, сам процесс сдачи нареканий у организаторов не вызвал. Проблемы начались позже, когда комиссия изучила видеозапись. Чиновники усмотрели у подростка лист бумаги некоего «неустановленного формата». На этом основании работу аннулировали. Сам юноша настаивал, что правила не нарушал и держал в руках обычный черновик, а не запрещенную шпаргалку.