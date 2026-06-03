Более тонны гуманитарной помощи направили бойцам СВО волонтеры Хабаровского края за последние два месяца

В ходе акции «Корзина добра» волонтеры установили специальные боксы для сбора предметов первой необходимости. Пожертвовать помощь для бойцов можно более чем в 150 точках по всему краю. Кроме того, в апреле и мае волонтеры активно занимались экологическими вопросами — вместе с губернатором Дмитрием Демешиным они высадили 23 саженца груши, участвовали в уборке территорий. Также в этот период прошла Всероссийская донорская неделя «МЫВМЕСТЕ. Дарим жизнь». Напомним, добровольческое движение в регионе развивается по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети» и региональному проекту «День добрых дел».