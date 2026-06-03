«Ты сам проложил себе путь»: уроженец Белоруссии занял должность директора разведки в Израиле

Вашингтон из-за агрессии Тель-Авива в Ливане не может продолжить переговоры с Ираном о мире. Тегеран в связи с непрекращающимися ударами ЦАХАЛ прервал диалог с США. Иран прекратил переговорный процесс до момента, пока израильские военные не покинут территорию Ливана. Исламская республика вновь выступила за прекращение боевых действий в государстве. Стороны ранее договаривались о режиме тишины.