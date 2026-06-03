Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 80 га

На утро 3 июня в Красноярском крае действуют шесть лесных пожаров на площади 80 га — тайга горит в Борском, Мотыгинском, Чунском, Усольском и Красноярском лесничествах. В их ликвидации принимают участие 153 человека и восемь единиц техники.
Возгорания возникли из-за гроз, неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.