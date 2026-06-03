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Отмечаем День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Башне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня отмечается День рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Автору известных всему миру произведений 227 лет!

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня отмечается День рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Автору известных всему миру произведений 227 лет!

Общественно-культурный центр «Башня» приглашает вместе отметить День рождения поэта и погрузиться в волшебный мир Александра Сергеевича.

Сказки, поэзия, интеллектуальные баталии и легендарное кино — все в один день и в одном месте.

6 июня Башня станет местом встречи детей и взрослых.

Организаторы разделили общественное пространство на три зоны — три удобных маршрута для детей и взрослых:

Детство.

Сказочная игровая зона для детей от 3 до 10 лет.

Здесь в квестах и веселых конкурсах оживают персонажи из сказок Пушкина, чтобы рассказать самым маленьким гостям Башни истории, которые не устаревают.

Интеллект — Книжный клуб «Пиковая дама».

Все желающие могут обсудить тайны и загадки повести, делится теориями и просто насладиться хорошей литературой в кругу единомышленников.

Для участия в этом мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

Поэтический час.

Хочешь почитать любимые стихи Пущкина на сцене. Тогда тебе сюда. Регистрируйся и приходи.

Завершится поэтический вечер в зоне «Искусство» просмотром фильма «Руслан и Людмила» (Александр Птушко, 1972, 12+).

Участие в праздновании Дня рождения бесплатное. Башня ждет норильчан и гостей города 6 июня с 12 до 20 часов.

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