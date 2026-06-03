Жители польских городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть обратно полученные от Украины звания «Городов-спасителей». Об этом в среду, 3 июня, сообщили в совместном заявлении мэры Якуб Банашек и Войцех Бакун в соцсети Facebook*.
По их словам, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении между народами. Прославление Украинской повстанческой армии** (УПА**), по мнению глав городов, отрицает все заложенные ценности и историческую правду.
— Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание «Город-спаситель» — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему, — говорится в заявлении.
Мэры подчеркнули, что их помощь Украине была искренней, честной и бескорыстной.
1 июня флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить наименование «Герои УПА**» одному из подразделений ВСУ.
Днем ранее депутат польского сейма Влодзимеж Скалик заявил, что Зеленского необходимо в срочном порядке лишить высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, так как он позорит ее.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена га территории России.