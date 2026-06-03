США в два раза увеличат траты на отслеживание гиперзвука «Золотым куполом»

Большую часть из этой суммы, 3,56 миллиарда долларов, планируется потратить на группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Сейчас на орбите находится 32 спутника, а в следующем году выведут еще 54. В пополнение к ним — восемь аппаратов по экспериментальному проекту FOO Fighter. Еще 1,41 миллиарда долларов запрошено на спутники средней околоземной орбиты (MEO).