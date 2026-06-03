В Хабаровске мужчина взял кредит ради девушки и потерял 900 тысяч

В Хабаровске 38-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников после знакомства в мессенджере, — сообщает hab.aif.ru.
Мужчина работает помощником машиниста. В интернете он познакомился с девушкой по имени Ангелина. Общение быстро вышло за рамки обычной переписки, и в какой-то момент новая знакомая предложила ему заработать на инвестициях в криптовалюту.
Хабаровчанин поверил собеседнице и начал переводить деньги на указанный криптокошелёк. Сначала он отправил собственные накопления, а затем оформил кредиты, рассчитывая получить прибыль от вложений.
Когда мужчина попытался воспользоваться своими средствами, оказалось, что доступ к аккаунту заблокирован. Связь с «инвестпроектом» прервалась, а деньги вернуть не удалось.
Общий ущерб составил 900 тысяч рублей. Из них 362 тысячи рублей были личными сбережениями потерпевшего, ещё 537 тысяч рублей он занял у банка.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы, — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.