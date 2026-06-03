Офтальмолог Казанцева рассказала, когда нужно срочно обращаться за помощью

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Необходимо в ближайшие часы обратиться к офтальмологу, если в глазах появилось сразу большое количество мушек или возникают вспышки или тень. Об этом рассказала ТАСС ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
«Есть красные флаги, при которых нужно немедленно, в тот же день или в ближайшие часы ехать к офтальмологу (в отделение неотложной помощи или к дежурному окулисту). Промедление — потеря зрения. Например, если вместо одной-двух ниточек утром вы просыпаетесь и видите десятки мелких черных точек, которые плавают как “рой комаров” или “облако сажи”. Это может быть кровоизлияние в стекловидное тело из разорванного сосуда сетчатки. Кровь непрозрачная, и ее частицы видны как множество темных мушек», — сказала Казанцева.
Среди других тревожных симптомов она выделила появление вспышек в одном и том же месте поля зрения (например, справа в углу, или слева в виске). Они возникают при движении глаз, в темноте или при закрытых веках, похожи на камеру-вспышку, на молнию, на яркую дугу. Эксперт подчеркнула, что, если вспышки были, а потом внезапно исчезли — это может быть еще хуже. Возможно, натяжение прекратилось, потому что сетчатка уже разорвалась и стекловидное тело «упало» в разрыв.
Также опасения должно вызвать появление тени или «шторки», которая закрывает часть поля зрения. Это говорит об отслойке сетчатки. Тень может расти по площади. Если она закрыла центр («желтое пятно»), зрение упало резко и необратимо — вернуть его будет гораздо сложнее. При макулярной отслойке (в центре) прогноз плохой даже после операции.
Еще один симптом, требующий немедленного обращения к врачу, — изменение восприятия прямых линий (косяк двери, край стола, строчки текста). Если они начинают казаться волнистыми, изогнутыми — это признак того, что отслойка или отек затронули центральную зону сетчатки — макулу. Также, по словам эксперта, можно бить тревогу, если возникло ощущение, что смотришь через мутное стекло или плотный туман. Это может быть пресенильная катаракта, но в сочетании с мушками и вспышками — почти всегда отслойка.
Казанцева подчеркнула, что риск разрыва и отслойки сетчатки значительно повышен у тех, кто страдает от миопии высокой степени, имеет в анамнезе травмы головы (даже старые) или операции на глазах, воспалительные заболевания глаз, наследственность, сахарный диабет, а также люди старше 50 лет.