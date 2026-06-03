Офтальмолог Казанцева рассказала, когда нужно срочно обращаться за помощью

Среди других тревожных симптомов она выделила появление вспышек в одном и том же месте поля зрения (например, справа в углу, или слева в виске). Они возникают при движении глаз, в темноте или при закрытых веках, похожи на камеру-вспышку, на молнию, на яркую дугу. Эксперт подчеркнула, что, если вспышки были, а потом внезапно исчезли — это может быть еще хуже. Возможно, натяжение прекратилось, потому что сетчатка уже разорвалась и стекловидное тело «упало» в разрыв.