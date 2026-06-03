Между Комсомольском и Николаевском будут курсировать два «Метеора»

Скоростная пассажирская навигация открылась в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», состоялся первый рейс из города Юности сообщением «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре».
— Первый метеор причалил к дебаркадеру в Николаевске-на-Амуре по расписанию и по графику, в город прибыли 28 пассажиров, — уточнили в администрации Николаевского района. — За 11 часов 30 мин теплоход прошел 579 км с остановками в восьми населенных пунктах. Это самый протяженный маршрут в крае.
Выполняет перевозки ООО «КомПасс». В компании рассказали, что на этой линии работают два судна на подводных крыльях типа «Метеор» — это «Капитан Князев» и «Сергей Торбин».
— Расписание осталось прежним, однако тарифы претерпели определенные изменения, — предупредили в компании.
Ознакомиться с расписанием и ценами можно на официальном сайте ООО «КомПасс». Задать вопрос или приобрести билет можно также в кассах Комсомольска-на-Амуре (8−914−313−81−01) и Николаевска-на-Амуре (8−984−177−85−66).