Между Комсомольском и Николаевском будут курсировать два «Метеора»

— Первый метеор причалил к дебаркадеру в Николаевске-на-Амуре по расписанию и по графику, в город прибыли 28 пассажиров, — уточнили в администрации Николаевского района. — За 11 часов 30 мин теплоход прошел 579 км с остановками в восьми населенных пунктах. Это самый протяженный маршрут в крае.