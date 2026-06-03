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Облаву на водителей-нарушителей провели под Красноярском (видео)

Госавтоинспекторы подвели итоги трехдневного рейда, который прошел на территории города Дивногорск и находящихся рядом поселков Усть-Мана и Манский.

Госавтоинспекторы подвели итоги трехдневного рейда, который прошел на территории города Дивногорск и находящихся рядом поселков Усть-Мана и Манский.

Основной целью была профилактика и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе водителями мототранспорта.

«За три дня проверили свыше 100 транспортных средств, составлено более 60 административных протоколов за различные нарушения ПДД. К административной ответственности привлекли 11 водителей мототехники, при этом двое из них управляли транспортом, не имея прав — их “железные кони” изъяты и помещены на специализированную автостоянку. Также среди зафиксированных нарушений: 9 случаев выезда автомобилей на полосу встречного движения, 7 фактов управления авто- и мототехникой без использования ремней безопасности или шлемов, 5 случаев перевозки детей без удерживающих устройств», — рассказали в ГАИ.

В дорожной полиции предупредили, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно на протяжении всего лета.