Облаву на водителей-нарушителей провели под Красноярском (видео)

«За три дня проверили свыше 100 транспортных средств, составлено более 60 административных протоколов за различные нарушения ПДД. К административной ответственности привлекли 11 водителей мототехники, при этом двое из них управляли транспортом, не имея прав — их “железные кони” изъяты и помещены на специализированную автостоянку. Также среди зафиксированных нарушений: 9 случаев выезда автомобилей на полосу встречного движения, 7 фактов управления авто- и мототехникой без использования ремней безопасности или шлемов, 5 случаев перевозки детей без удерживающих устройств», — рассказали в ГАИ.