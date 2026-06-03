В Перми суд закрыл кафе с шаурмой из-за антисанитарии

Это далеко не первый случай в этом году, когда после проверок регионального управления Роспотребнадзора была временно приостановлена деятельность заведения общественного питания. В мае на 30 суток было закрыто кафе «Шаурмания» на улице Карпинского. А в феврале из-за нарушений санитарных норм. Роспотребнадзор временно приостановил работу сразу семи пермских заведений общепита.