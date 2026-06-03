Над Ленобластью силы ПВО России сбили 30 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 30 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В ночь на 3 июня он проинформировал о том, что в регионе объявлена опасность дронов. Дрозденко также предупредил о возможности понижения скорости мобильного интернета.
«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал глава области.
Губернатор добавил, что работа подразделений продолжается.
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