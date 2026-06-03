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Над Ленобластью силы ПВО России сбили 30 беспилотников

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что российские военные обезвредили в небе над регионом не менее 30 вражеских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 30 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В ночь на 3 июня он проинформировал о том, что в регионе объявлена опасность дронов. Дрозденко также предупредил о возможности понижения скорости мобильного интернета.

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал глава области.

Губернатор добавил, что работа подразделений продолжается.

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