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В Иркутске завершился очередной выпуск школы осознанного родительства «Азбука семьи»

Иркутск, НИА-Байкал — Каждую субботу на площадке городского Дома учителя проходят занятия для родителей по программе «Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства».

Источник: НИА Байкал

Автор курса — основатель АНО «Азбука семьи», писательница Диана Машкова. Встречи ведет психолог Виктория Радаева в формате тренинга по принципу «равный равному».

Родители признаются, что шли на встречи с чувством усталости и вины, но уже после первого занятия поняли: здесь не осуждают. Другие мамы и папы проходят через те же трудности и открыто об этом говорят, поэтому чувство одиночества уходит. Психолог не читает лекции с высоты эксперта, а разговаривает на равных, мягко направляет и дает работающие инструменты.

По окончании курса каждый выпускник получил не только четкое понимание того, как действовать в сложных ситуациях, но и сертификат о завершении обучения, сообщает пресс-служба администрации города.