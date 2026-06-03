В Иркутске завершился очередной выпуск школы осознанного родительства «Азбука семьи»

Автор курса — основатель АНО «Азбука семьи», писательница Диана Машкова. Встречи ведет психолог Виктория Радаева в формате тренинга по принципу «равный равному».
Родители признаются, что шли на встречи с чувством усталости и вины, но уже после первого занятия поняли: здесь не осуждают. Другие мамы и папы проходят через те же трудности и открыто об этом говорят, поэтому чувство одиночества уходит. Психолог не читает лекции с высоты эксперта, а разговаривает на равных, мягко направляет и дает работающие инструменты.
По окончании курса каждый выпускник получил не только четкое понимание того, как действовать в сложных ситуациях, но и сертификат о завершении обучения, сообщает пресс-служба администрации города.