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У метромоста в Омске уложили асфальт

Новое покрытие на Красном Пути появилось в ночь со 2 на 3 июня. 2026 года, как и обещал подрядчик.

Источник: SuperOmsk.ru

У метромоста в Омске наконец уложили асфальт, «СуперОмск» обратил внимание утром в среду, 3 июня 2026 года.

Как видно на фото, новое покрытие уже на дороге — ребристый участок, который больше недели создавал пробки и замедлял движение в центре города, заасфальтировали.

Напомним, «СуперОмск» накануне, 2 июня 2026 года сообщил: на Красном Пути в районе метромоста сняли верхний слой асфальта и не клали новый. Строительная техника стояла без движения, а транспорт вынужден был проезжать по неровному основанию. В ответ на запрос «СуперОмска» директор СФ «Континент» Армен Саакян заявил, что работы идут по графику и «ориентировочно новое покрытие появится, скорее всего, сегодня ночью».

Обещание сдержали: в ночь со вторника на среду асфальт уложили. Контракт на ремонт участка от остановки «Сибзавод» до пересечения с улицей Фрунзе был заключен в октябре 2025 года. Заказчик — УДХБ Омска, стоимость работ — 228,5 млн рублей. Помимо асфальтирования, подрядчик должен обновить пешеходную зону гранитной плиткой и бордюрами. Срок завершения всех работ — 6 октября 2026 года.