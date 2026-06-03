У метромоста в Омске уложили асфальт

Напомним, «СуперОмск» накануне, 2 июня 2026 года сообщил: на Красном Пути в районе метромоста сняли верхний слой асфальта и не клали новый. Строительная техника стояла без движения, а транспорт вынужден был проезжать по неровному основанию. В ответ на запрос «СуперОмска» директор СФ «Континент» Армен Саакян заявил, что работы идут по графику и «ориентировочно новое покрытие появится, скорее всего, сегодня ночью».