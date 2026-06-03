Подруга Малиновского получила 7 лет за вымогательство у мужа 35 млн рублей

Красноярка Наталья Довжанская получила 7 лет колонии за вымогательство 35 млн рублей у своего мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Суд вынес еще один приговор по делу, связанному с криминальным авторитетом Ярославом Малиновским.
Летом 2021 года житель Красноярска обнаружил в телефоне супруги переписку с контактом «Любимый». Собеседником оказался Ярослав Малиновский, известный лидер преступной группы. Вскоре мужчине поступил ультиматум. Он должен был развестись на условиях жены и передать ей недвижимость на 35 млн рублей. Малиновский угрожал «переломать ноги» и сжечь автомобиль. Позже требования начала высказывать уже сама супруга.
Женщина вину не признала, но суд назначил ей 7 лет колонии общего режима по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Малиновский объявлен в международный розыск и где-то скрывается.
Ранее в Красноярске вынесли приговоры пятерым членам банды Малиновского, обвиняемым в разбое.