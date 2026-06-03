Подруга Малиновского получила 7 лет за вымогательство у мужа 35 млн рублей

Летом 2021 года житель Красноярска обнаружил в телефоне супруги переписку с контактом «Любимый». Собеседником оказался Ярослав Малиновский, известный лидер преступной группы. Вскоре мужчине поступил ультиматум. Он должен был развестись на условиях жены и передать ей недвижимость на 35 млн рублей. Малиновский угрожал «переломать ноги» и сжечь автомобиль. Позже требования начала высказывать уже сама супруга.