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Подруга Малиновского получила 7 лет за вымогательство у мужа 35 млн рублей

Красноярка Наталья Довжанская вымогала у мужа 35 млн рублей для криминального авторитета Ярослава Малиновского.

Красноярка Наталья Довжанская получила 7 лет колонии за вымогательство 35 млн рублей у своего мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Суд вынес еще один приговор по делу, связанному с криминальным авторитетом Ярославом Малиновским.

Летом 2021 года житель Красноярска обнаружил в телефоне супруги переписку с контактом «Любимый». Собеседником оказался Ярослав Малиновский, известный лидер преступной группы. Вскоре мужчине поступил ультиматум. Он должен был развестись на условиях жены и передать ей недвижимость на 35 млн рублей. Малиновский угрожал «переломать ноги» и сжечь автомобиль. Позже требования начала высказывать уже сама супруга.

Женщина вину не признала, но суд назначил ей 7 лет колонии общего режима по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Малиновский объявлен в международный розыск и где-то скрывается.

Ранее в Красноярске вынесли приговоры пятерым членам банды Малиновского, обвиняемым в разбое.