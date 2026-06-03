Департамент образования Иркутска напоминает о комендантском часе для детей и подростков

Согласно Закону Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», лицам, не достигшим 18 лет, находиться в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых запрещено.