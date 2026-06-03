Департамент образования Иркутска напоминает о комендантском часе для детей и подростков

Департамент образования Иркутска напоминает родителям и законным представителям о необходимости соблюдения установленных правил.
Согласно Закону Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», лицам, не достигшим 18 лет, находиться в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых запрещено.
Ночным временем считается:
с 22:00 до 6:00 — в период с 1 октября по 31 марта;
с 23:00 до 6:00 — в период с 1 апреля по 30 сентября.
К общественным местам относятся улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, вокзалы, аэропорты, автозаправочные станции, а также помещения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенные для обеспечения доступа в интернет, реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечений и досуга, в том числе те, где осуществляется продажа алкогольной продукции.
Кроме того, несовершеннолетним запрещено находиться в местах, где может быть причинен вред их здоровью и развитию: коллекторах, теплотрассах, канализационных колодцах, свалках, строительных площадках, недостроенных зданиях, крышах, чердаках, подвалах, лифтовых шахтах и других подобных объектах.
Родители и законные представители несут ответственность за обеспечение безопасности детей и соблюдение установленных ограничений, сообщает пресс-служба администрации города. При обнаружении ребенка в ночное время без сопровождения взрослых сотрудники полиции доставляют его по месту жительства и составляют протокол о правонарушении, а семья попадает под контроль комиссии по делам несовершеннолетних.