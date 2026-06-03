Новые власти Латвии решили прервать импорт и экспорт в Россию: однако есть исключения

Министерство сообщения Латвии также предложило усложнить пересечение границы с РФ. Очередной антироссийский шаг подразумевает полный запрет автобусного пассажирского сообщения. Причем ограничения касаются и РФ, и Белоруссии. Их планируют распространить не только на нерегулярные, но и на регулярные рейсы. Предложенная мера связана с вопросами национальной безопасности, заявило Министерство сообщения Латвии. Рига вновь указала на якобы угрозы со стороны Москвы и Минска.