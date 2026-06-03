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«Ванкувер» подписал контракт с финалистом Кубка Гагарина Сафоновым

С 25-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Сафонов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». Об этом сообщила пресс-служба команды.

С игроком заключено однолетнее соглашение.

«Илья провел отличный год в России и показал себя с лучшей стороны в плей-офф, — сказал генеральный менеджер “Ванкувера” Райан Джонсон. — Нам нравятся его габариты и игровые качества, ему будет предоставлена возможность побороться за место в составе во время тренировочного лагеря».

Сафонову 25 лет, он был выбран на драфте НХЛ клубом «Чикаго» в 2021 году. В 2025-м права на игрока обменяли в «Ванкувер». В сезоне-2025/26 россиянин выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на его счету 33 очка (16 голов + 17 результативных передач) в 68 матчах. В плей-офф он вместе с командой дошел до финала, по итогам 20 игр в его активе 9 (2+7) очков.

«Ванкувер» в нынешнем сезоне стал худшей командой регулярного чемпионата. Команда набрала 58 очков в 82 проведенных играх.