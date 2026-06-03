«Ванкувер» подписал контракт с финалистом Кубка Гагарина Сафоновым

Сафонову 25 лет, он был выбран на драфте НХЛ клубом «Чикаго» в 2021 году. В 2025-м права на игрока обменяли в «Ванкувер». В сезоне-2025/26 россиянин выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на его счету 33 очка (16 голов + 17 результативных передач) в 68 матчах. В плей-офф он вместе с командой дошел до финала, по итогам 20 игр в его активе 9 (2+7) очков.