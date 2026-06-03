В Госдуме захотели ввести выплаты для тех, кто ухаживает за одинокими пенсионерами

В пояснении к инициативе отмечается, что сейчас выплаты за уход назначаются только при наличии инвалидности I группы или после официального оформления статуса через Пенсионный фонд. Новая мера позволит частично компенсировать трудности ухода за пожилыми, при этом пособие не будет учитываться при определении права на другие виды поддержки. Авторы документа подчеркивают, что внедрение выплат не потребует значительных бюджетных расходов.