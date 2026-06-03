В Госдуме захотели ввести выплаты для тех, кто ухаживает за одинокими пенсионерами

Согласно инициативе, предлагается установить выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума для лиц, фактически осуществляющих уход за пожилыми людьми. При этом неважен формальный статус ухаживающего — получать пособие смогут родственники, соседи или социальные работники. Главные условия: возраст пенсионера старше 80 лет, его одинокое проживание и низкая обеспеченность (среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров).
В пояснении к инициативе отмечается, что сейчас выплаты за уход назначаются только при наличии инвалидности I группы или после официального оформления статуса через Пенсионный фонд. Новая мера позволит частично компенсировать трудности ухода за пожилыми, при этом пособие не будет учитываться при определении права на другие виды поддержки. Авторы документа подчеркивают, что внедрение выплат не потребует значительных бюджетных расходов.