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В Омске площадь Бухгольца благоустроят к 1 сентября

Работы по обустройству и озеленению территории ведутся с мая.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжается комплексный ремонт и благоустройство площади Бухгольца. Работы начались в мае 2026 года, и завершить их подрядчик — компания ООО «Бизнес-Строй» — должен к 1 сентября, хотя часть работ планируется закончить раньше.

Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Наряду с обустройством и монтажом элементов благоустройства, управление дорожного хозяйства и благоустройства займётся озеленением площади.