В Омске площадь Бухгольца благоустроят к 1 сентября

В Омске продолжается комплексный ремонт и благоустройство площади Бухгольца. Работы начались в мае 2026 года, и завершить их подрядчик — компания ООО «Бизнес-Строй» — должен к 1 сентября, хотя часть работ планируется закончить раньше.