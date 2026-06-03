Студенты Хабаровского края стали финалистами чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде

Студент Хабаровского технологического колледжа Вячеслав Штепа занял второе место в компетенции «Моушн-дизайн». Третье место в командном зачете по корпоративной защите от угроз ИБ по праву досталось Роману Тищенко, студенту Хабаровского промышленно-экономического техникума. Также студенты Хабаровского края взяли медали еще в двух компетенциях. «Движение “Профессионалы”, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” по поручению президента РФ, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Свыше 10 тыс. компаний поддерживают участников, предложено более 50 тыс. стажировок и вакансий», — отметил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Добавим, что чемпионатное движение — часть федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.