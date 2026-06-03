Кнопки открытия дверей продолжат работать в минском транспорте

Кнопки открытия дверей планируют оставить в минском транспорте, сообщил телеканал СТВ.
Телеканал отметил, что новая система открытия дверей работает в Минске на ряде маршрутов уже месяц. Ее главная цель — сохранить микроклимат в салоне, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Плюс — снижение износа дверей за счет того, что они не открываются на пустых остановках.
Правда, замечают журналисты, не все пассажиры о новинке знают. Также, проведя мини-опрос минчан и изучив отзывы о новшестве в соцсетях, СТВ подчеркивает: «Вопреки ожиданиям, немало минчан скептически отнеслись к новинке, отметив, что это не совсем оперативно в час пик и не всегда удобно для пожилых, детей, да и просто тех, у кого заняты руки».
Транспортники же уверены, что кнопки нужны — их работу планируют продолжить. Говорят, что есть опыт использования по несколько лет в больших городах — например, Москве или Санкт-Петербурге. Специалисты надеются, что все дело в привычке. А для ускорения адаптации в салонах транспортных средств показывают обучающие видеоролики, звучат сообщения автоинформатора.
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