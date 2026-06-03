Кнопки открытия дверей продолжат работать в минском транспорте

Правда, замечают журналисты, не все пассажиры о новинке знают. Также, проведя мини-опрос минчан и изучив отзывы о новшестве в соцсетях, СТВ подчеркивает: «Вопреки ожиданиям, немало минчан скептически отнеслись к новинке, отметив, что это не совсем оперативно в час пик и не всегда удобно для пожилых, детей, да и просто тех, у кого заняты руки».