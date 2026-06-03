Произведения о бойцах СВО прочтут хабаровские школьники на летних каникулах

В обязательный список для изучения по программам всех уровней вошли книги о Великой Отечественной войне и людях того времени. Для младших классов, например, ввели произведения «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Русский характер» Алексея Толстого. Старшеклассники, в свою очередь, должны прочитать «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «В августе 44-го» Владимира Богомолова.