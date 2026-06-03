Произведения о бойцах СВО прочтут хабаровские школьники на летних каникулах

В Минпросвещения РФ утвердили списки внеклассного и обязательного чтения. В перечень книг вошли современные произведения о Родине, Великой Отечественной войне, а также о подвигах героев СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом. В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности. Например, сборник Олега Роя «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», книга Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России» и другие, — цитирует ТАСС министра просвещения страны Сергея Кравцова.
В обязательный список для изучения по программам всех уровней вошли книги о Великой Отечественной войне и людях того времени. Для младших классов, например, ввели произведения «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Русский характер» Алексея Толстого. Старшеклассники, в свою очередь, должны прочитать «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «В августе 44-го» Владимира Богомолова.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о введении с нового учебного года профиля «Искусственный интеллект» по информатике. Иначе говоря, школьников начнут обучать работе с ИИ.