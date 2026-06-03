От +13 до +25, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 июня

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы ускорятся до 12 — 14 м/с. В ночь на четверг — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный задует со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 — 14 м/с.