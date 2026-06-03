В ЕАО прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате строителям школ

В Еврейской автономной области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1,3 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Октябрьского района ЕАО провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Установлено, что перед 21 работником коммерческой организации, осуществляющей строительные и ремонтные работы в школах сёл Амурзет и Екатерино-Никольское, образовалась задолженность по заработной плате. Общая сумма долга превысила 1,3 миллиона рублей.
Руководителю организации прокурор внёс представление об устранении нарушений. Также в суд направили заявления о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. По требованию надзорного ведомства задолженность по оплате труда полностью погасили.
В прокуратуре ЕАО отметили, что нарушения трудовых прав граждан находятся на особом контроле. Задержки зарплаты — одно из самых частых обращений работников строительной сферы. Благодаря вмешательству прокуратуры 21 человек получил заработанные деньги.
Работники школ в сёлах Амурзет и Екатерино-Никольское, где проводились строительные и ремонтные работы, также получили возможность продолжить обучение в обновлённых зданиях. Задолженность перед строителями ликвидирована в полном объёме.
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