Велосипед оказался неожиданным защитником от деменции и болезни Альцгеймера

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. Оказывается, регулярные велопрогулки полезны не только для сердца и мышц, но и для головного мозга. О том, как велосипед влияет на когнитивные функции, Life.ru рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.