В Хабаровске кража строительных товаров закончилась странной продажей

В Хабаровске сотрудники восьмого городского отдела полиции задержали 38-летнюю жительницу Центрального района, подозреваемую в краже из строительного магазина, — сообщает hab.aif.ru.
По данным следствия, женщина безработная, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Инцидент произошёл в магазине на улице Трёхгорной. Подозреваемая, по версии полиции, вынесла товар, минуя кассу: алмазный диск для углошлифовальной машины и краску для мангалов.
Общий ущерб составил 3150 рублей. Похищенные товары она впоследствии продала, выручив около 700 рублей.
После задержания, в ходе следственных действий, женщина полностью возместила причинённый ущерб.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: кража, санкция до 2 лет лишения свободы, — прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.