В Хабаровске кража строительных товаров закончилась странной продажей

По данным следствия, женщина безработная, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Инцидент произошёл в магазине на улице Трёхгорной. Подозреваемая, по версии полиции, вынесла товар, минуя кассу: алмазный диск для углошлифовальной машины и краску для мангалов.