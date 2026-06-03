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В Хабаровске кража строительных товаров закончилась странной продажей

Женщина из строительного магазина вынесла алмазный диск и краску для мангалов.

В Хабаровске сотрудники восьмого городского отдела полиции задержали 38-летнюю жительницу Центрального района, подозреваемую в краже из строительного магазина, — сообщает hab.aif.ru.

По данным следствия, женщина безработная, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Инцидент произошёл в магазине на улице Трёхгорной. Подозреваемая, по версии полиции, вынесла товар, минуя кассу: алмазный диск для углошлифовальной машины и краску для мангалов.

Общий ущерб составил 3150 рублей. Похищенные товары она впоследствии продала, выручив около 700 рублей.

После задержания, в ходе следственных действий, женщина полностью возместила причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: кража, санкция до 2 лет лишения свободы, — прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.