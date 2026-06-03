Ремонт асфальта начался на Новой площади

Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта составляет три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходят преимущественно в ночное время с частичным перекрытием проезжей части.