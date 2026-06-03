Ремонт асфальта начался на Новой площади

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади, расположенной в Тверском районе Центрального административного округа столицы.
На объекте обновят более восьми тысяч квадратных метров асфальта. В работах задействовали 60 специалистов и 40 единиц техники. Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» проведут фрезерование существующего покрытия, приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень, а также уложат новое асфальтобетонное полотно и нанесут разметку.
Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта составляет три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходят преимущественно в ночное время с частичным перекрытием проезжей части.
Новая площадь — одна из центральных в столице, расположена между Лубянской и Старой площадями. Здесь находится множество знаковых памятников архитектуры, среди которых Политехнический музей, храм Святого Апостола Иоанна Богослова под Вязом, торговый дом Московского купеческого общества и другие.
Новая площадь является частью Кремлевского кольца. В этом году дорожные службы планируют обновить асфальтобетонное покрытие на шести его участках. Помимо Новой площади, ремонт начался на Москворецкой набережной, а также пройдет на Моховой улице, Боровицкой, Старой и Лубянской площадях.
В комплексе городского хозяйства отметили, что реализуемые в столице проекты по благоустройству и созданию комфортной среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.