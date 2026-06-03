В клубе «Солнышко» прошел благотворительный концерт

«Этот концерт — настоящий праздник добра и творчества. Каждый номер был пронизан теплом, а зал отвечал громкими аплодисментами. Мероприятие стало не просто выступлением, а искренним проявлением заботы о ребятах, нуждающихся в поддержке», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.