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В клубе «Солнышко» прошел благотворительный концерт

Иркутск, НИА-Байкал — Творческий детский клуб «Солнышко» провел благотворительный концерт в поддержку воспитанников иркутского отделения Российского детского фонда.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие открыло серию выступлений, посвященных 35-летию клуба.

«Этот концерт — настоящий праздник добра и творчества. Каждый номер был пронизан теплом, а зал отвечал громкими аплодисментами. Мероприятие стало не просто выступлением, а искренним проявлением заботы о ребятах, нуждающихся в поддержке», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.

7 июня состоятся три юбилейных концерта ансамбля «Солнышко». Они будут приурочены к 365-летию Иркутска и 35-летию творческого коллектива. Танцоры представят как лучшие номера, так и премьеры, сообщает пресс-служба администрации города.