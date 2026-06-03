В клубе «Солнышко» прошел благотворительный концерт

Мероприятие открыло серию выступлений, посвященных 35-летию клуба.
«Этот концерт — настоящий праздник добра и творчества. Каждый номер был пронизан теплом, а зал отвечал громкими аплодисментами. Мероприятие стало не просто выступлением, а искренним проявлением заботы о ребятах, нуждающихся в поддержке», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.
7 июня состоятся три юбилейных концерта ансамбля «Солнышко». Они будут приурочены к 365-летию Иркутска и 35-летию творческого коллектива. Танцоры представят как лучшие номера, так и премьеры, сообщает пресс-служба администрации города.