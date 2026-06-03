Месси начал подготовку к чемпионату мира по индивидуальный программе

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий американского «Интер Майами» травмировался в игре регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Филадельфии» (6:4), которая прошла 25 мая. Его заменили на 73-й минуте матча, футболист покинул поле держась за левую ногу. Футболист вошел в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира, который станет для него шестым в карьере. Месси на сыграет в товарищеском матче против команды Гондураса, запланированный на 7 июня.