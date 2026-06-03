Месси начал подготовку к чемпионату мира по индивидуальный программе

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провел первую тренировку в составе сборной Аргентины по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщил портал Field Level Media.
Отмечается, что Месси выполнял специальные упражнения отдельно от основной группы игроков.
Ранее ТАСС сообщал, что нападающий американского «Интер Майами» травмировался в игре регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Филадельфии» (6:4), которая прошла 25 мая. Его заменили на 73-й минуте матча, футболист покинул поле держась за левую ногу. Футболист вошел в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира, который станет для него шестым в карьере. Месси на сыграет в товарищеском матче против команды Гондураса, запланированный на 7 июня.
Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).
Первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведет в ночь на 17 июня по московскому времени. Ее соперником будет команда Алжира. Позднее на групповой стадии аргентинцам предстоит сыграть со сборными Австрии и Иордании.