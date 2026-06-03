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Главные новости к утру 3 июня

На подлете к Москве сбиты 22 беспилотника, вблизи Санкт-Петербурга — 30.

На подлете к Москве сбиты 22 беспилотника, вблизи Санкт-Петербурга — 30.

Явка на праймериз «Единой России» снизилась почти на 15%, узнали «Ведомости».

США сообщили об ударах по иранскому острову Кешм.

Иран заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне.

В немецком городе Дортмунд мужчина устроил погром в ресторане, после чего взял в заложники двух детей.

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Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
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