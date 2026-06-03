Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа из-за расследования о его жене

По словам Оуэнс, Трамп звонил ей из резиденции Мар-а-Лаго и сообщил, что Макрон необходим для подписания соглашения по России и Украине, но французский президент отказывается это делать, пока она не перестанет говорить о его жене. Журналистка назвала произошедшее абсолютно безумным и заявила, что у нее есть записи звонков, передает ТАСС.