Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа из-за расследования о его жене

Американская журналистка Кэнди Оуэнс во вторник, 2 июня, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, связывая вопросы украинского урегулирования с требованием прекратить ее расследование, посвященное супруге главы Франции Брижит Макрон.
По словам Оуэнс, Трамп звонил ей из резиденции Мар-а-Лаго и сообщил, что Макрон необходим для подписания соглашения по России и Украине, но французский президент отказывается это делать, пока она не перестанет говорить о его жене. Журналистка назвала произошедшее абсолютно безумным и заявила, что у нее есть записи звонков, передает ТАСС.
Трамп в пятницу, 24 апреля, назвал американскую журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года». Он осудил ее «нападки» на супругу французского президента Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения».
В июле 2025 года Эммануэль Макрон с женой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, назвавшую супругу французского лидера мужчиной. Иск был подан в американском штате Делавэр.