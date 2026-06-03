Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа из-за расследования о его жене

Американская журналистка Кэнди Оуэнс во вторник, 2 июня, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, связывая вопросы украинского урегулирования с требованием прекратить ее расследование, посвященное супруге главы Франции Брижит Макрон.

Американская журналистка Кэнди Оуэнс во вторник, 2 июня, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, связывая вопросы украинского урегулирования с требованием прекратить ее расследование, посвященное супруге главы Франции Брижит Макрон.

По словам Оуэнс, Трамп звонил ей из резиденции Мар-а-Лаго и сообщил, что Макрон необходим для подписания соглашения по России и Украине, но французский президент отказывается это делать, пока она не перестанет говорить о его жене. Журналистка назвала произошедшее абсолютно безумным и заявила, что у нее есть записи звонков, передает ТАСС.

Трамп в пятницу, 24 апреля, назвал американскую журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года». Он осудил ее «нападки» на супругу французского президента Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения».

В июле 2025 года Эммануэль Макрон с женой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, назвавшую супругу французского лидера мужчиной. Иск был подан в американском штате Делавэр.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше