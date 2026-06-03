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В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после обработки квартиры от тараканов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. рублей после жалоб жильцов многоквартирного дома на улице Бортникова.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. рублей после жалоб жильцов многоквартирного дома на улице Бортникова.

По данным краевого Роспотребнадзора, хозяйка одной из квартир решила провести обработку от тараканов и связалась с исполнителем по телефону, указанному в рекламе. В назначенный день мастер обработал помещение «холодным дымом» и уехал.

Через некоторое время после дезинсекции соседи почувствовали резкий удушливый запах. У некоторых жильцов начался кашель.

Во время рассмотрения жалоб специалисты Управления установили, что ИП Медведев Р. Б. при оказании услуги нарушил требования. В частности, он не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов и не проинформировал заказчика о правилах безопасности до и после обработки.

Предпринимателю назначили штраф — 10 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что он уже выплачен.