В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после обработки квартиры от тараканов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. рублей после жалоб жильцов многоквартирного дома на улице Бортникова.
По данным краевого Роспотребнадзора, хозяйка одной из квартир решила провести обработку от тараканов и связалась с исполнителем по телефону, указанному в рекламе. В назначенный день мастер обработал помещение «холодным дымом» и уехал.
Через некоторое время после дезинсекции соседи почувствовали резкий удушливый запах. У некоторых жильцов начался кашель.
Во время рассмотрения жалоб специалисты Управления установили, что ИП Медведев Р. Б. при оказании услуги нарушил требования. В частности, он не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов и не проинформировал заказчика о правилах безопасности до и после обработки.
Предпринимателю назначили штраф — 10 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что он уже выплачен.