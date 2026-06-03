В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после обработки квартиры от тараканов

Во время рассмотрения жалоб специалисты Управления установили, что ИП Медведев Р. Б. при оказании услуги нарушил требования. В частности, он не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов и не проинформировал заказчика о правилах безопасности до и после обработки.