Суд отправил подругу криминального авторитета на 7 лет в колонию за вымогательство у бывшего мужа (видео)

В суде женщина вину не признала. Она утверждала, что в тот период не общалась с Ярославом Малиновским, не вступала с ним в сговор и не предъявляла бывшему супругу никаких требований. Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщине назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.