Суд отправил подругу криминального авторитета на 7 лет в колонию за вымогательство у бывшего мужа (видео)

В Красноярске женщину приговорили к 7 годам колонии за вымогательство имущества у бывшего мужа на 35 млн рублей. Помогал ей в этом лидер преступной группы Ярослав Малиновский. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным суда, конфликт начался летом 2021 года. Житель Красноярска обнаружил в телефоне супруги переписку с контактом под названием «Любимый». Позже выяснилось, что собеседником женщины был Ярослав Малиновский. После этого мужчине стали поступать требования развестись с супругой на ее условиях и передать ей несколько квартир, нежилое помещение и документы на недвижимость.
Также в адрес потерпевшего звучали угрозы. Ему обещали «переломать ноги» и сжечь автомобиль. Спустя несколько месяцев, как установил суд, требования о передаче имущества начала высказывать уже сама супруга. Во время разговоров она напоминала бывшему мужу о ранее прозвучавших угрозах и настаивала на передаче недвижимости общей стоимостью 35 млн рублей.
В суде женщина вину не признала. Она утверждала, что в тот период не общалась с Ярославом Малиновским, не вступала с ним в сговор и не предъявляла бывшему супругу никаких требований. Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщине назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ярослав Малиновский находится в международном розыске.